Die Lufthansa (ISIN: DE0008232125) will ihren Aktionären für das Jahr 2017 eine Dividende in Höhe von 0,80 Euro ausschütten. Über den Vorschlag stimmen die Aktionäre auf der heutigen Hauptversammlung des DAX-Konzerns in Frankfurt am Main ab. Dies ist eine Steigerung um 60 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr (0,50 Euro). Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 25,27 Euro liegt die ...

