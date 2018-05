Metzler hat die Aktie der Deutschen Börse nach der starken Kursentwicklung im bisherigen Jahresverlauf von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 120 auf 117 Euro gesenkt. Die Wachstumsaussichten seien zwar grundsätzlich gut, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der inzwischen fairen Bewertung und eher mauer Handelsvolumina an der Terminbörse Eurex im April fehle es aber momentan an Kurspotenzial./ag/ck

Datum der Analyse: 08.05.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005810055

AXC0123 2018-05-08/09:15