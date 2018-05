Zuletzt markierte Evonik im Bereich von 32,98 Euro seine vorläufig letzten Hochs in Form eines Dreifachtops und drehte anschließend aber nicht unerwartet wieder zur Unterseite ab. Dabei fielen die Kursnotierungen der Aktien zu Beginn dieses Jahres auf die untere Trendkanalbegrenzung um 27,67 Euro. Nach einem Boden in diesem Bereich konnte der Wert in den letzten vier Wochen wieder merklich zulegen und sich im gestrigen Handel erneut und dynamisch über den gleitenden Durchschnitt EMA 200 hinwegsetzen. Das Gesamtgebilde seit Anfang Februar erinnert jedoch sehr stark an eine inverse SKS-Formation und könnte nun den Ausgangspunkt für eine Trendwende innerhalb des bestehenden aber langfristigen Aufwärtstrendkanals bilden.

