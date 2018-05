Die Baader Bank hat Symrise nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der Duftstoffe- und Aromenhersteller habe ein gutes Umsatzwachstum gezeigt und habe in der Branche weiter die Nase vorn, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Profitabilität sei zwar knapp hinter den Konsensschätzungen zurückgeblieben, aber etwas besser ausgefallen als von ihm befürchtet./gl/ck

Datum der Analyse: 08.05.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000SYM9999

AXC0125 2018-05-08/09:16