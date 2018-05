Berlin - Der Fokus auf Wachstum hat den Online-Modehändler Zalando zum Jahresstart unter dem Strich in die roten Zahlen gedrückt. Konzernchef Rubin Ritter sprach zudem von einem herausfordernden Marktumfeld, bestätigte aber die Jahresziele des Konzerns. "Ein später Start in die Frühjahr-Sommer-Saison hat die Modebranche unter Druck gesetzt, aber wir haben unsere Wachstumsziele für das Gesamtjahr weiterhin fest im Blick", sagte er laut Mitteilung vom Dienstag in Berlin.

