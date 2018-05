Zu den wichtigen Themen der Konferenz zählen neben neuen Kautschuken

auch neue Additive, Füllstoffe, wie beispielsweise Nanocomposite aus Graphen sowie Prozesshilfsmittel. Im TPE-Forum werden zahlreiche TPE-Anwendungen für den Automobilbereich, für Produkte mit Trinkwasserkontakt sowie für die Medizintechnik vorgestellt. Außerdem widmen sich einige Vorträge der additiven Fertigung mit dieser Werkstoffgruppe. Auch dem Thema Nachhaltigkeit werden sich einige Vorträge widmen, die sich insbesondere auf die Wertschöpfungskette der Kautschukproduktion konzentrieren. Dazu werden alternative Rohstoffe und Rezyklate für das Compoundieren vorgestellt.

Verarbeitung und Analytik

Die Vorträge über Kautschukverarbeitung befassen sich unter anderem mit der Extrusion, darunter mit Scale-Up-Regeln, der Werkzeug-Simulation und den Anforderungen an die Herstellung von Dichtungsprofilen. Dazu beleuchten die Fachleute Fragen zur Viskosität, zum Wandgleiteffekt bei EPD-Mischungen sowie zur Heizstrategie bei der kontinuierlichen Vulkanisation. In der Session Anwendungen berichten Experten unter anderem von interessanten Produkten mit Gummi-Metall-Verbindungen. Ausführlich werden die Experten auch über neue Test- wie Analysemethoden berichten. Charakterisierungen des Alterungsverhalten und der Lagerungsstabilität sowie die Vorhersage des Bruch- und Versagens spielen eine große Rolle.

Reifen und neue Märkte

Einen größeren Schwerpunkt legt der Veranstalter auch auf das Thema Reifen, das in einer Session "Tyre Day" dargestellt wird. In der Session werden neue Kautschukmischungen für Reifen, auch mit Blick auf zukünftige Anforderungen, Steigerung der Reifenleistung, Fragen zum Recycling und Entsorgung diskutiert. Spannend werden auch die Vorträge in der Session Neue Technologien und Märkte. Hier stellen die ...

