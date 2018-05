In einem Brief an die Führungskräfte bekennt sich die Vorstandschefin zum europäischen Geschäft und kündigt Veränderungen an.

Die neue Chefin der Kaufhof-Mutter Hudson's Bay Company (HBC) will das Geschäft in Europa künftig ganz eng persönlich führen. Das hat Helena Foulkes in einem Brief an die europäischen Führungskräfte angekündigt, der dem Handelsblatt vorliegt. Zugleich hat sie darin erstmals bestätigt, dass der bisherige Europa-Chef Wolfgang Link das Unternehmen verlassen wird.

"Ich habe mich entschieden, unsere europäische Leitungsstruktur zu vereinfachen, wodurch die Position des CEO HBC Europa künftig wegfallen wird", schreibt sie in dem Brief, der auf Deutsch verfasst ist. Kaufhof-Chef Roland Neuwald sowie Wayne Drummond, der Leiter der Outlet-Kette Saks Off 5th und Stefaan Le Clair, Chef der Hudson's-Bay-Kaufhäuser in den Niederlanden, werden künftig direkt an Foulkes berichten.

Link, ...

