CANEI digital AG und führender Kreditversicherer Atradius schließen Vertriebskooperation September 2018 - Nach erfolgreich abgeschlossener Pilotphase deutschlandweiter und internationaler Vertrieb von CANEI.digital durch Atradius geplant - Software bietet Zugriff auf fast 100 Unternehmenskennzahlen; Benchmarking zu über 60 Industriezweigen möglich; Tool gibt Handlungsempfehlungen Herdecke / Dortmund, 8. Mai 2018 - Die CANEI digital AG hat einen weiteren Erfolg verbucht. Mit Atradius, einem weltweit führenden Kreditversicherer, hat die CANEI digital AG eine Vertriebskooperation für ihr Tool zur digitalen Kennzahlenanalyse unterzeichnet. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Atradius seinen Kunden den softwarebasierten Unternehmensberater CANEI.digital als Analysetool empfehlen. CANEI digital bietet den Atradius-Kunden im Zuge der Kooperation die Nutzung zu Sonderkonditionen an. Das Abo der Basisversion beträgt monatlich 99 Euro gegenüber ursprünglich 149 Euro. Die Professional-Variante ist pro Monat für 149 Euro gegenüber 249 Euro erhältlich. Die Corporate-Version erhalten die Atradius-Kunden für 249 Euro pro Monat. Der Listenpreis beträgt für diese Variante regulär 349 Euro monatlich. Nach erfolgreichem Abschluss der Pilotphase, die noch bis zum 30. September 2018 läuft, will Atradius deutschlandweit und international ihren Kunden die CANEI.digital-Lösung anbieten. Das Analysetool richtet sich vor allem an kleine und mittelständische Unternehmen mit einem Jahresumsatz bis 20 Mio. Euro. Mit dem Spezialisten für weltweite Kreditversicherung, Bürgschaften und Inkassodienste, Atradius, hat sich innerhalb weniger Woche ein weiteres Unternehmen neben der Creditreform Hagen, Lüdenscheid, Münsterland, Bochum und Dortmund/Witten, für eine Kooperation zum Vertrieb des digitalen Kennzahlenanalyse-Tools der CANEI digital AG entschieden. Unternehmenszahlen schnell und verständlich aufbereitet darstellen Das strategische Planungs- und Analysetool wurde im Oktober 2017 erfolgreich am Markt eingeführt und orientiert sich an den Bedürfnissen mittelständischer Unternehmer. CANEI.digital ist eine einfache und leistungsfähige Softwarelösung für Unternehmen, die die eigene Finanzplanung effizient optimieren wollen. Ertrags-, Bilanz-, Profitabilitäts-, Cashflow- und Liquiditätskennzahlen liefern konkrete Hinweise auf ungenutzte Potenziale und bestehende Schwächen. Die automatische Aufbereitung der Daten erlaubt es, ohne tiefgreifende betriebswirtschaftliche Vorkenntnisse, innerhalb von 90 Minuten eine aussagekräftige Finanzplanung zu erstellen. CANEI.digital extrahiert innerhalb von Sekunden relevante Finanzdaten aus den Summen- und Saldenlisten, die der Steuerberater dem Unternehmer zur Verfügung stellt. Der Unternehmer erhält eine Gewinn- und Verlustrechnung, eine Bilanz und ein Cashflow-Statement. Gleichzeitig ermittelt die Software CANEI.digital fast 100 Kennzahlen, bereitet sie automatisch auf, analysiert sie und identifiziert anhand der Ist-Auswertungen Optimierungspotenziale. Abschließend erstellt CANEI.digital eine unternehmerische To-Do-Liste mit gezielten Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Ertrags- und Liquiditätslage sowie Empfehlungen strategischer Art, mit dem Ziel, den Unternehmenswert kontinuierlich zu steigern. Auf Basis eines Soll-Ist-Vergleichs der zurückliegenden 12 Monate ist zudem eine Vorschau auf die kommenden 12 Monate möglich. So hat der Unternehmer für seine Planung einen Zeitraum von 2 Jahren im Blick. Über 60 Sektoren in Datenbank ermöglichen wertvolles Benchmarking Neben der Möglichkeit, fast 100 verschiedene Kennzahlen zu berechnen, sind über 60 Sektoren mit mehr als 4.600 Datenpunkten speziell für kleine bis mittelgroße Unternehmen mit einem jährlichen Umsatz bis 20 Mio. Euro in die Datenbank eingepflegt. Die Software ermöglicht so, einen regelmäßigen Vergleich der Kennzahlen mit anderen Unternehmen aus der Branche, die eine ähnliche Unternehmensgröße aufweisen. Dank des regelmäßigen Benchmarkings erhält der Unternehmer wertvolle Hinweise zur strategischen Unternehmenssteuerung. Zusätzlich liefert eine Wissensdatenbank, eine Art Kennzahlen-Wiki, leicht verständliche Erklärungen zu Vermögens- und Liquiditätskennzahlen, wie Debitorenfrist, Eigenkapitalquote oder auch zum Verschuldungsgrad. Erfolgreiche Kooperation von CANEI digital und Atradius Jörg Niermann, Co-Founder und Vorstand von CANEI digital, sagt: "Wir freuen uns, dass sich mit Atradius nun ein weiteres Unternehmen für eine Vertriebskooperation mit uns entschieden hat. Mit Atradius haben wir einen Partner gefunden, der weltweit Kreditversicherungen, Bürgschaften und Inkassodienste anbietet und seinen Kunden mit unserem digitalen Kennzahlenanalyse-Tool einen Mehrwert bieten möchten." Weitere Informationen über CANEI.digital erhalten Sie unter: www.canei.digital Über CANEI digital AG Die CANEI digital AG, ein Spezialist für softwarebasierte Kennzahlenanalyse und Finanzplanung, bietet Beratungsleistungen für klein- und mittelständische Unternehmen mit einer Umsatzgröße bis 20 Millionen Euro. Die digitale Unternehmensberatung ermöglicht eine effiziente Finanzplanung, die ohne umfassende betriebswirtschaftliche Vorkenntnisse erstellt werden kann. CANEI.digital extrahiert relevante Finanzdaten, verdichtet diese zu fast 100 aussagekräftigen Kennzahlen, ermöglicht Vergleiche mit dem direkten Wettbewerb und gibt Handlungsempfehlungen. Die smarte Kennzahlenanalyse, die Prozesse der klassischen Unternehmensberatung standardisiert, bietet dem Mittelstand ein effizientes, transparentes und kostengünstiges Frühwarnsystem, das es ermöglicht, bei drohenden Schieflagen frühzeitig gegenzusteuern und bei der Beschaffung von Fremdkapital die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick parat zu haben. Über Atradius Atradius bietet weltweit Kreditversicherung, Bürgschaften und Inkassodienste mit seiner strategischen Präsenz in mehr als 50 Ländern an. Atradius hat Zugang zu Bonitätsinformationen von 240 Millionen Firmen weltweit. Mit den Kreditversicherungs-, Bonding- und Collections-Produkten von Atradius können sich Unternehmen auf der ganzen Welt vor Ausfallrisiken schützen, die mit dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen auf Warenkredit verbunden sind. Atradius ist Teil der Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), die in Spanien zu den größten Versichern und weltweit zu den größten Kreditversicherern gehört. Pressekontakt: edicto GmbH Axel Mühlhaus / Elke Pfeifer Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main Tel. +49 (69) 905 505-52 amuehlhaus@edicto.de 08.05.2018

