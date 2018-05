Die Aussichten für die Weltwirtschaft haben sich einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts zufolge verschlechtert. Im zweiten Quartal sank der entsprechende Indikator um 9,5 Zähler auf 16,5 Punkte, wie das Institut am Dienstag in München mitteilte. Während die Wirtschaftslage von den befragten Experten nahezu unverändert gut bewertet wird, haben sich ihre Erwartungen spürbar eingetrübt.

"Der Aufschwung der Weltkonjunktur bleibt weiter intakt, jedoch schwächt er sich ab", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Das Wirtschaftsklima verschlechterte sich nahezu in allen Regionen der Welt, also sowohl in den Industrie- als auch in den Schwellenländern. Der Welthandel dürfte deutlich schwächer wachsen, auch weil stärkere Handelsbarrieren erwartet werden. Grund ist der von den USA ausgehende Handelskonflikt mit China und anderen führenden Wirtschaftsnationen.

Darüber hinaus erwarten die befragten Wirtschaftsfachleute in den entwickelten Volkswirtschaften steigende Inflationsraten und damit auch steigende Zinsen./bgf/jha/

