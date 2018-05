Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Produktion steigt im März um 1,0 Prozent

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im März in etwa wie erwartet entwickelt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg sie gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Zuwachs von 0,8 Prozent prognostiziert. Den vorläufig für Februar gemeldeten Produktionsrückgang von 1,6 Prozent revidierte Destatis auf 1,7 Prozent.

Deutsche Exporte steigen wieder - Importe gehen zurück

Die deutschen Exporte haben sich im März erholt, nachdem es im Februar einen kräftigen Einbruch gegeben hatte. Weil die Importe zurückgingen, stellte sich ein überraschend hoher Außenhandelsüberschuss ein. Die Exporte stiegen kalender- und saisonbereinigt um 1,7 Prozent gegenüber dem Vormonat auf 109,3 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte.

Ifo-Weltwirtschaftsklima im zweiten Quartal verschlechtert

Das Ifo-Weltwirtschaftsklima hat sich im zweiten Quartal 2018 verschlechtert. Der Indikator fiel von 26,0 auf 16,5 Punkte und befindet sich damit in etwa wieder auf dem Niveau des vierten Quartals 2017, wie das Institut mitteilte. Die Beurteilungen der Experten zur aktuellen Wirtschaftslage blieben unverändert günstig. Ihre Erwartungen waren aber deutlich weniger optimistisch als noch im Quartal zuvor. "Der Aufschwung der Weltkonjunktur bleibt weiter intakt, jedoch schwächt er sich ab", erklärte das Institut.

China weist dank starker Exporte wieder Handelsüberschuss aus

China ist im April wieder zu einem Handelsbilanzüberschuss zurückgekehrt. Nach einem überraschendem Handelsdefizit im März wies China für April einen Handelsüberschuss von 28,78 Milliarden US-Dollar aus. Das ist sogar etwas mehr, als vom Wall Street Journal befragte Volkswirte mit im Mittel 27,5 Milliarden Dollar erwartet hatten. Getragen wurde der neuerliche Handelsbilanzüberschuss von starken Exporten, die um 12,9 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum zulegten.

Smets: EZB könnte QE in diesem Sommer auslaufen lassen

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird voraussichtlich im Laufe des Sommers ihr Anleihenkaufprogramm (QE) schrittweise auslaufen lassen. Eine entsprechende Entscheidung könnte nach ihrer Sitzung am 26. Juli bekanntgegeben werden, sagte EZB-Ratsmitglied Jan Smets dem Wall Street Journal.

Barkin: Fed sollte Zinsen weiter anheben

Thomas Barkin, Präsident der US-Notenbankfiliale von Richmond, ist der Auffassung, dass die US-Notenbank die Zinsen weiter erhöhen sollte. Das aktuelle Zinsniveau würde weiter die Wirtschaft ankurbeln, sagte er in einer Rede an der George Mason University. Barkin, der stimmberechtigtes Mitglied im Offenmarktausschuss der US-Notenbank ist, wollte sich allerdings nicht dazu äußern, ob die Fed die Zinsen in diesem Jahr noch zwei oder drei weitere Zinsschritte plant.

Erste Schlichtungsrunde im Tarifkonflikt im Bauhauptgewerbe ergebnislos vertagt

Die erste Schlichtungsrunde im Tarifkonflikt im Bauhauptgewerbe ist in der Nacht zum Dienstag ergebnislos vertagt worden. "Die Verhandlungen treten auf der Stelle", teilte die Gewerkschaft IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) mit. Es sei nicht zu erkennen gewesen, "dass die Arbeitgeber ernsthaft einen Abschluss wollen", erklärte der IG-BAU-Vorsitzende und Schlichtungsführer Robert Feiger. Trotz 13 Stunden intensiver Diskussion habe es kaum Fortschritte gegeben.

Zwei Tote und 14 Verletzte bei Zugunglück in Bayern

Beim Zusammenstoß eines Passagierzugs mit einem Güterzug in Bayern sind zwei Menschen ums Leben gekommen. 14 weitere Menschen wurden verletzt, wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP sagte. Das Unglück ereignete sich auf eingleisiger Strecke, die Unfallursache war zunächst noch unklar. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Staatschef Mattarella will "neutrale" Regierung in Italien

Italiens Präsident Sergio Mattarella will eine "neutrale Regierung" einsetzen, die bis zum Jahresende regieren soll. Er rief alle Parteien auf, eine solche Übergangslösung zu unterstützen, andernfalls werde er Neuwahlen ansetzen. Diese sollten "im Herbst" oder bereits im Juli stattfinden, sagte Mattarella nach einer letzten Sondierungsrunde zur Bildung einer Regierung. Diese Regierung solle Italien wieder eine Stimme auf der internationalen Bühne geben.

Trump will Beschluss zu Atomabkommen mit Iran am Dienstag verkünden

US-Präsident Donald Trump will seine Entscheidung zum Atomabkommen mit dem Iran am Dienstag um 20.00 Uhr MESZ verkünden. Dies teilte Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Hinweise darauf, wie seine Entscheidung aussieht, gab er nicht. Denkbar ist, dass Trump die betreffenden Strafmaßnahmen neu verhängt, ohne formell den Ausstieg aus dem Abkommen von 2015 zu verkünden. De facto würde aber die Wiederinkraftsetzung der Sanktionen dem mühsam ausgehandelten Abkommen einen schweren Schlag versetzen und potenziell dessen Ende bedeuten.

Trump reist nicht zu Botschaftseinweihung nach Jerusalem

US-Präsident Donald Trump wird nicht an der Einweihung der US-Botschaft in Jerusalem am 14. Mai teilnehmen. Das geht aus der vom Weißen Haus veröffentlichten Liste der US-Regierungsteilnehmer an der Zeremonie hervor. Angeführt wird die Delegation vom stellvertretenden Außenminister John Sullivan. Auch dabei sein werden Trumps Tochter Ivanka und sein Schwiegersohn und Berater Jared Kushner.

Hisbollah reklamiert "großen Sieg" bei Parlamentswahl im Libanon

Die Parlamentswahl im Libanon hat die starke Stellung der proiranischen Hisbollah im Staat gefestigt. Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah reklamierte den Sieg für seine schiitische Bewegung und wertete die Abstimmung als Bestätigung für einen Kurs des "Widerstands". Ministerpräsident Saad Hariri räumte deutliche Stimmenverluste seiner sunnitisch dominierten Zukunftsbewegung ein.

+++ Konjunkturdaten +++

Niederlande Inflationsrate Apr 0,9% - CBS

Niederlande Inflationsrate März war 1,0% - CBS

Norwegen Jan-März Industrieproduktion -1,1% gg Okt-Dez

Norwegen März Industrieproduktion -0,1% gg Vormonat

Norwegen März Industrieproduktion +0,9% gg Vorjahr

Australien März Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt unverändert (PROG: +0,2%)

Australien 1Q Einzelhandelsumsatz +0,2% (PROGNOSE: +0,6%)

Japan/Ausgaben privater Haushalte März -0,7% (PROGNOSE: +1,1%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte März -1,9% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung März 92,9%

Japan/Konsumneigung März -3,2 Pkt gg Vorjahr

US/Verbraucherkredite März plus 11,62 Mrd USD

US/Verbraucherkredite Feb revidiert plus 13,64 Mrd USD (vorl: plus 10,60 Mrd USD)

US/Conference Board Index für Beschäftigungstrend (ETI) Apr +4,9% auf 108,08

US/Conference Board Index für Beschäftigungstrend März revidiert auf 107,37 von 107,72

