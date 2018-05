Der Betriebsgewinn ging jedoch gegenüber dem Vorjahreswert deutlich zurück. An den Jahreszielen hält das Management dennoch fest. Der Umsatz erreichte 5,83 Milliarden Franken und lag damit genauso hoch wie in der Vorjahresperiode, wie LafargeHolcim am Dienstag mitteilt. Auf vergleichbarer Basis (like for like) wurde hingegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...