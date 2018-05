Die Riester-Rente: Sie ist eines der am schärfsten kritisierten privaten Rentenprodukte in Deutschland. Und sie taumelt seit Jahren wie ein angeschlagener Boxer - zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Die Tageszeitung DIE WELT ist überzeugt: "Riester-Verträge lohnen sich wirklich nicht mehr" (WELT ...

Den vollständigen Artikel lesen ...