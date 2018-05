Wien - Die Politik dürfte heute das Geschehen an den Märkten bestimmen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Einerseits werde Präsident Trump über die Zukunft des "Iran-Deal" entscheiden. Anderseits sei in Italien die Regierungsbildung endgültig gescheitert. Die Frage sei, ob nun bereits im Juli Neuwahlen angesetzt würden oder eine neutrale Expertenregierung die Geschäfte kommissarisch bis Herbst übernehme. Bei einem frühen Wahltermin könnte die Unsicherheit über den italienischen Wahlausgang etwaige Entscheidungen zur Zukunft der EU und Eurozone auf dem Ratsgipfel im Juni gefährden. Auch die EZB könnte dadurch in ihrem Rhythmus zur Reduzierung der expansiven Geldpolitik beeinflusst werden.

