FRANKFURT (Dow Jones)--Der chinesische Onlinehändler Alibaba übernimmt die südasiatische E-Commerce-Plattform Daraz aus der Startup-Schmiede Rocket Internet. Daraz wurde 2012 in Pakistan gegründet und hat sich nach Angaben von Rocket Internet seither zur beliebtesten Online-Shopping-Seite des Landes entwickelt. Mittlerweile betreibe Daraz auch Online-Marktplätze in Bangladesch, Myanmar, Sri Lanka and Nepal. Finanzielle Einzelheiten der Transaktion nannte Rocket Internet nicht.

"Der Verkauf von Daraz an Alibaba zeigt erneut Rocket Internets Fähigkeit, erfolgreich marktführende Unternehmen aufzubauen und Gewinn bringend zu veräußern", sagte Oliver Samwer, CEO von Rocket Internet.

May 08, 2018 03:12 ET (07:12 GMT)

