Der global tätige Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler AG (ISIN: DE000SHA0159) hat heute seine Quartalszahlen für die ersten drei Monate des Jahres 2018 veröffentlicht.

Ausgehend von der im letzten Jahr beschlossenen organisatorischen Neuausrichtung wird dabei erstmals auch über die Ergebnisse der drei Sparten - Automotive OEM (Umsatzanteil 64,2 Prozent), Automotive Aftermarket (Umsatzanteil 12,5 Prozent) und der Industrie (Umsatzanteil 23,3 Prozent) - berichtet.

Plangemäßer Start in das Jahr 2018

Im ersten Quartal 2018 erwirtschaftete die Schaeffler Gruppe einen Umsatz von rund 3,6 Milliarden Euro. Währungsbereinigt stieg der Umsatz damit gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahrs um 3,9 Prozent. Bis auf die neue Sparte Automotive Aftermarket, deren Umsatz aufgrund eines Sondereffekts im ersten Quartal 2018 leicht zurückging, trugen alle Sparten und Regionen zum Umsatzwachstum bei. Positiv hervorzuheben ist dabei das starke Wachstum der Sparte Industrie, deren Umsatz währungsbereinigt um 10,4 Prozent zunahm. Regional leistete mit einem Plus von 18,1 Prozent (währungsbereinigt) erneut die Region Greater China den höchsten Beitrag. Auf dieser Basis erzielte die Schaeffler Gruppe in den ersten drei Monaten ein Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT) in Höhe von 391 Millionen Euro (Vj.: 435 Millionen Euro). Dies entspricht einer EBIT-Marge vor Sondereffekten von 11 Prozent (Vj.: 12,2 Prozent). Der Rückgang des EBIT vor Sondereffekten ist dabei auf gestiegene Aufwendungen für Forschung und Entwicklung und zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit dem Umbau der Schaeffler Gruppe zurückzuführen. Sondereffekte waren im ersten Quartal nicht zu verbuchen. Bei leicht gestiegenen Investitionen konnte der Free Cash Flow gegenüber dem Vorjahresquartal verbessert werden. Er betrug saisonal bedingt minus 71 Millionen Euro (Vj.: minus 130 Millionen Euro). Das Konzernergebnis betrug auf dieser Basis 240 Millionen Euro (Vj.: 279 Millionen Euro). Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie im 1. Quartal 2018 von 0,36 Euro (Vj.: 0,42 Euro)

Automotive OEM wächst schneller als der Markt

Der Umsatz der Sparte Automotive OEM stieg im Berichtszeitraum währungsbereinigt um 3,2 Prozent auf rund 2,3 Milliarden Euro. Im Vergleich zur weltweiten Automobilproduktion, die im selben Zeitraum um 0,7 Prozent zurückging, wuchs die Sparte Automotive OEM deutlicher schneller als der Markt und erzielte eine Outperformance von rund 4 Prozent. Alle vier Unternehmensbereiche der Sparte Automotive OEM trugen zum Wachstum bei. Dazu gehört auch der erstmals ausgewiesene Unternehmensbereich "E-Mobilität", dessen Umsatz im ersten Quartal währungsbereinigt um 6,6 Prozent zunahm. Besonders stark war das währungsbereinigte Umsatzwachstum mit 12,4 Prozent in der Region Greater China gefolgt von der Region Americas mit 3,7 Prozent. In Asien/Pazifik und Europa war dagegen nur ein leicht positives Wachstum von jeweils rund 0,5 Prozent zu verzeichnen. Auf dieser Basis erwirtschaftete die Sparte Automotive OEM ein EBIT vor Sondereffekten ...

