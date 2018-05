Gestoppte bzw. gedrehte Serien: AT&S -5,06% auf 22,5, davor 5 Tage im Plus (16,18% Zuwachs von 20,4 auf 23,7), Credit Suisse +1,04% auf 16,575, davor 5 Tage im Minus (-3,5% Verlust von 17 auf 16,41), Borussia Dortmund -3,92% auf 5,52, davor 4 Tage im Plus (6,19% Zuwachs von 5,41 auf 5,75), HeidelbergCement -0,38% auf 83,68, davor 4 Tage im Plus (3,7% Zuwachs von 81 auf 84), Swiss Re +0,88% auf 93,62, davor 4 Tage im Minus (-2,15% Verlust von 94,84 auf 92,8), Jumbo SA +1,09% auf 14,86, davor 4 Tage im Minus (-3,16% Verlust von 15,18 auf 14,7), Erste Group+1,73% auf 38,81, davor 4 Tage im Minus (-6,97% Verlust von 41,01 auf 38,15), Österreichische Post +0,1% auf 38,48, davor 4 Tage im Minus (-7,77% Verlust von 41,68 auf 38,44), Sony -0,02% auf 40,1, davor 3 Tage im Plus (5,58%...

Den vollständigen Artikel lesen ...