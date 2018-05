shareribs.com - haben Sie gewusst, dass es seit über 70 Jahren bei der Behandlung von Diabetes-Patienten keine bahnbrechenden Entwicklungen mehr gab?Patienten müssen sich Insulin spritzen und kontinuierlich ihren Blutzuckerspiegel kontrollieren. Insulinpumpen sorgen mittlerweile für eine etwas bessere Lebensqualität, aber Nebenwirkungen bleiben bestehen.Nach Angaben der International Diabetic Federation gab es im Jahr 2015 rund 415 Millionen Menschen, die an Diabetes litten. Schätzungen zufolge dürfte diese Zahl bis zum Jahre 2040 auf 642 Millionen ansteigen. Allein in den USA gibt es rund 30 Millionen Menschen, die unter Diabetes leiden. Die American Diabetic Association geht interessanterweise davon aus, dass rund 60 Prozent aller Diabetiker in Asien leben.Für Investoren sind Diabetes-Aktien eine lukrative Geldanlage, wie der folgende Langfrist-Chart der Insulet Corp., dem führenden Unternehmen für schlauchlose Insulinpumpen und Anbieter des Omnipod-Insulin-Managementsystems, eindrucksvoll aufzeigt.Mittlerweile liegt der Börsenwert der Insulet Corp. bei 4,9 Mrd. USD. Wer vor neun Jahren 10.000 USD in die Insulet-Aktie bei Kursen um 3,00 USD investierte, konnte sein Kapital mehr als verdreißigfachen. Diese Depotposition müsste jetzt einen Wert von über 300.000 USD aufweisen.Die Biotechbranche bietet Anlegern das Potenzial auf spektakuläre Kursgewinne, wenn man sich rechtzeitig bei den vielversprechendsten Unternehmen dieser Branche positioniert.Heute möchten wir Ihnen erneut einen potenziellen Biotech-Highflyer aus Kanada präsentieren, der vor einem bahnbrechenden Durchbruch im Hinblick auf die Behandlung von Diabetes-Patienten stehen könnte und zudem über eine revolutionäre Plattformtechnologie mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten verfügt. Aktuell liegt der Börsenwert des Unternehmens gerade einmal bei rund 42,2 Mio. USD. Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) hat bereits grünes Licht für den Start der klinischen Studien gegeben.Die Sernova Corp. ist das einzige börsennotierte Unternehmen, welches ein skalierbares und implantierbares Gerät namens Cell Pouch' entwickelt hat, das zu einer Wunderwaffe im Kampf gegen chronische Krankheiten, wie beispielsweise insulinabhängiger Diabetes mellitus (Diabetes Typ I und rund 27 Prozent von Diabetes Typ II), werden könnte.

Den vollständigen Artikel lesen ...