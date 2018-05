Zürich (awp) - Die Dufry-Aktien notieren am Dienstag nach der Publikation der Quartalszahlen deutlich im Plus und setzen damit die Aufwärtstendenz der letzten Tage fort. Mit einer Beschleunigung des organischen Wachstums und Verbesserungen bei der operativen Marge wurden die Analysten positiv überrascht. In ersten Kommentaren ...

