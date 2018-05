Muzinich & Co.: Muzinich & Co schließt drittes Closing für Pan-European Private Debt Fund ab DGAP-News: Muzinich & Co. / Schlagwort(e): Finanzierung/Fonds Muzinich & Co.: Muzinich & Co schließt drittes Closing für Pan-European Private Debt Fund ab 08.05.2018 / 10:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Muzinich & Co schließt drittes Closing für Pan-European Private Debt Fund ab Frankfurt am Main, 08. Mai 2018: Muzinich & Co, der unabhängige und auf Unternehmensanleihen und -kredite spezialisierte Asset Manager, gibt das dritte Closing des Muzinich Pan-European Private Debt Fund ("der Fonds") mit 460 Millionen Euro bekannt. Das abschließende Closing wird noch für 2018 erwartet. Der Fonds konzentriert sich auf die Vergabe maßgeschneiderter Kredite an Unternehmen des unteren Mittelstandssegments (5-25 Mio. EUR EBITDA). Schwerpunkt des Fonds ist die Bereitstellung von Wachstumskapital zur Finanzierung von Akquisitionen, Expansionen und Unternehmensnachfolgen. Der Fonds gehört zu einer Gruppe von sechs Private-Debt-Investmentfonds, die von der Gesellschaft verwaltet werden. Muzinich & Co bietet seit dem Jahr 2014 flexible Finanzierungslösungen für kleine und mittlere Unternehmen an. In Europa kümmern sich lokale Teams um Deal-Sourcing sowie Vorbereitung und Begleitung von Abschlüssen. Kirsten Bode, Co-Head Private Debt, Paneuropa bei Muzinich & Co, sagt: "Wir sind einer der wenigen privaten Kreditgeber im unteren Mittelstandssegment mit einem gesamteuropäischen Angebot. Wir verfügen über ein großes Team von Investmentexperten und einer starken lokalen Präsenz in ganz Europa mit Niederlassungen in sieben Schlüsselmärkten. Dies bietet uns einen bedeutenden Vorteil beim Zugang zu einem breiten und vielfältigen Markt, um attraktive IRRs für unsere Investoren zu generieren." Weitere Informationen: Florian Brückner, NewMark Finanzkommunikation +49 (69) 94 41 80 55 florian.brueckner@newmark.de Über Muzinich & Co Muzinich & Co ist eine nicht börsennotierte, institutionelle Investmentgesellschaft, die auf öffentlich gehandelte und private Unternehmensanleihen und -kredite (Corporate Credit) spezialisiert ist. Das Unternehmen wurde 1988 in New York gegründet und betreibt Niederlassungen in London, Frankfurt, Madrid, Manchester, Mailand, Paris, Dublin, Singapur und Zürich. Muzinich bietet ein weites Spektrum an Corporate-Credit-Fonds in Industrie- und Schwellenländern und verwaltet derzeit ein Gesamtvermögen von mehr als 34 Milliarden US-Dollar. Diese Pressemitteilung ist für die Ausgabe an Mitglieder der Finanzpresse und Medien außerhalb der Vereinigten Staaten vorgesehen und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Anlageberatung zu verstehen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in einem beliebigen Gerichtsbezirk, einschließlich der USA, dar. Sie ist auch nicht als ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf in einem Staat oder einem Gerichtsbezirk zu verstehen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer entsprechenden Eintragung oder Genehmigung nach den Wertpapiergesetzen des jeweiligen Staates oder Landes rechtswidrig wäre. Die Anteile wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder einem anderen bundesstaatlichen Wertpapiergesetz eingetragen und werden Nicht-US-Personen in Übereinstimmung mit der Regulation S des Securities Act angeboten. Sofern keine anderweitige Eintragung erfolgt ist, dürfen die Anteile in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Eintragungsanforderungen des Securities Acts und der anwendbaren staatlichen Wertpapiergesetze vor. Für jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten wird ein Emissionsprospekt erstellt, der vom Emittenten oder dem vertreibenden Wertpapierinhaber erhältlich ist und detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthält. Herausgegeben in Europa von Muzinich & Co. Ltd, eine von der britischen Aufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority) autorisierten und regulierten Gesellschaft. Eingetragen in England und Wales unter der Nr. 3852444. Eingetragener Gesellschaftssitz: 8 Hanover Street, London W1S 1YQ. 08.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 683469 08.05.2018

