Für den Dax ist es am Dienstag nach seinem Vortagesmarsch in Richtung 13.000 Punkten zunächst etwas nach unten gegangen. Wenige Minuten nach der Eröffnung stand das deutsche Leitbarometer 0,15 Prozent tiefer bei 12 929,36 Punkten. Vor dem Feiertag am Donnerstag sind der Dienstag und Mittwoch noch einmal heiße Tage in der Berichtssaison.

Den vollständigen Artikel lesen ...