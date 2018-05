TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Der Aufwärtstrend an den ostasiatischen Börsen und in Australien hat sich am Dienstag fortgesetzt. Nach erneut positiven Vorgaben aus den USA dominierten auf breiter Front die Pluszeichen. Eine Ausnahme machte nur Südkorea. Dort fiel der Index nach dem Feiertag am Montag nach Anfangsgewinnen immer weiter zurück und schloss im Minus. Am Devisenmarkt tat sich insgesamt wenig.

Zur guten Stimmung trugen robust ausgefallene Handelsdaten Chinas bei. Dabei stiegen die Importe im April noch kräftiger als die ebenfalls deutlich höher und besser als gedacht ausgefallenen Exporte. Experten sprachen allerdings von möglichen Vorzieheffekten angesichts des weiter schwelenden Handelskonflikts mit den USA, denn dieser könnte in weitere Strafzölle münden. Tatsächlich hat sich der Handelsbilanzüberschuss Chinas mit den USA im April erhöht, was den Konflikt eher noch verschärfen könnte.

In Tokio legte der Nikkei-225 um 0,2 Prozent zu auf 22.508 Punkte. In Schanghai ging die Rally des Vortages weiter, der Leitindex stieg um weitere 0,8 Prozent. Der HSI in Hongkong, der zuletzt etwas hinterherhinkte, lag im Späthandel 1,4 Prozent im Plus.

Zu dem etwas gemächlicheren Aufschwung in Tokio dürften enttäuschende Konsumausgaben der Japaner beitragen haben. Deren Ausgaben sanken bereits zum zweiten Mal in Folge. Das könne möglicherweise bedeuten, dass die Wirtschaft des Landes im ersten Quartal geschrumpft sei, hieß es bei Capital Economics. Laut Ökonom Yasunari Ueno von Mizuho Securities haben vor allem höhere Preise die Konsumentennachfrage gedämpft. Dies sei "ironisch", weil die japanische Notenbank schon länger verzweifelt versuche, für Preisauftrieb zu sorgen.

Spannung vor Iran-Entscheidung Donald Trumps

"Die Risikofreude steigt derzeit wieder", kommentierte Jingyi Pan, Marktstratege bei IG Group die positive Stimmung an den Aktienmärkten. Zugleich warnte er mit Blick auf die Nachhaltigkeit der Käufe, dass der Markt nun auf US-Präsident Donald Trump warte. Dieser hat seine Entscheidung, ob die USA am Atomabkommen mit dem Iran festhalten nach vorne gezogen und will sie um 20.00 Uhr MESZ am Dienstag verkünden.

Vor allem für die Ölpreise dürften hiervon Impulse ausgehen. Im Vorfeld kamen die Preise nach ihrem Höhenflug etwas zurück. Marktbeobachter sprachen von Gewinnmitnahmen. Brentöl verbilligte sich zuletzt um 0,6 Prozent auf 75,68 Dollar je Barrel.

Sollte Trump aus dem Abkommen aussteigen und wieder Sanktionen gegen Iran beschließen, könnte das weniger iranisches Öl auf dem Weltmarkt zur Folge haben. Zugleich dürfte dies Trumps Verhältnis zu den westlichen Staaten, die an dem Abkommen festhalten wollen, nicht zuträglich sein.

Versicherer in Hongkong gesucht

Tagesfavoriten in China waren die Versicherer. Nachdem die Kurse in dem Sektor monatelang gefallen seien, habe nun der Regulierer mit Details zu einem steuergestaffelten Pensionsschema für Kauflaune gesorgt, hieß es. Es soll als Ergänzung zum staatlich finanzierten Basis-Sozialversicherungsplan dienen. China Taiping sprangen um 6,3 Prozent auf ein Sechswochenhoch, China Life und Ping An zogen um mehr als 2 Prozent an.

Unter den Einzelwerten stachen in Hongkong Geely mit einem Plus im Späthandel von rund 5 Prozent heraus. Für Kaufinteresse sorgte der gute Absatz des Autoherstellers. Laut Daiwa dürften die Absatzprognosen von Geely für das Gesamtjahr "zu konservativ" sein.

In Sydney profitierten Westpac weiter von den gut ausgefallenen Geschäftszahlen der Bank, denen nun positive Analystenkommentare folgten. Westpac zogen um 1,4 Prozent an.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.091,90 +0,12% +0,44% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.508,69 +0,18% -1,13% 08:00 Kospi (Seoul) 2.449,81 -0,47% -0,72% 08:00 Schanghai-Comp. 3.161,61 +0,80% -4,42% 09:00 Shenzhen A-Aktien 1.916,05 +0,53% -4,06% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 30.417,99 +1,41% +0,23% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.691,38 +0,82% +0,46% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.541,91 +0,26% +3,82% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.843,05 +0,81% +1,75% 11:00 BSE (Mumbai) 35.271,87 +0,18% +4,32% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:59 Uhr % YTD EUR/USD 1,1922 -0,0% 1,1922 1,1926 -0,8% EUR/JPY 129,86 -0,1% 130,05 130,27 -4,0% EUR/GBP 0,8788 -0,0% 0,8792 0,8803 -1,2% GBP/USD 1,3566 +0,0% 1,3560 1,3548 +0,3% USD/JPY 108,93 -0,1% 109,09 109,20 -3,3% USD/KRW 1076,41 -0,3% 1079,77 1078,48 +0,9% USD/CNY 6,3620 -0,1% 6,3668 6,3634 -2,2% USD/CNH 6,3601 -0,0% 6,3614 6,3646 -2,4% USD/HKD 7,8495 -0,0% 7,8497 7,8495 +0,5% AUD/USD 0,7511 -0,0% 0,7513 0,7515 -3,9% NZD/USD 0,7021 +0,1% 0,7016 0,7014 -1,1% Bitcoin BTC/USD 9.365,56 -0,7% 9.430,95 9.287,55 -31,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,09 70,73 -0,9% -0,64 +16,7% Brent/ICE 75,57 76,17 -0,8% -0,60 +15,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.313,97 1.312,89 +0,1% +1,08 +0,9% Silber (Spot) 16,51 16,48 +0,2% +0,03 -2,5% Platin (Spot) 911,95 912,50 -0,1% -0,55 -1,9% Kupfer-Future 3,07 3,06 +0,3% +0,01 -7,5% ===

