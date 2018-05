Dem Medienkonzern Axel Springer fließt immer mehr Geld über digitale Kleinanzeigen in die Kasse. Dabei sind es vor allem die Job- und Immobilienportale wie Stepstone und Immoweb, auf denen sich die Werbekunden gern präsentieren. Auch das Nachrichtengeschäft der "Bild"- und "Welt"-Gruppe sowie die Marketingsparte hält sich im Plus.

Nach Veröffentlichung der Quartalszahlen ging es mit dem Aktienkurs des im MDax notierten Konzerns am Dienstag im frühen Handel mit einem Abschlag von 3,12 Prozent deutlich nach unten. Analysten hatten darauf hingewiesen, dass das organische - also um Konsolidierungs- und Währungseffekte bereinigte - Wachstum im Kleinanzeigengeschäft leicht nachgelassen habe. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte sich das Plus hier noch auf 12,7 Prozent belaufen. Nun waren es laut Mitteilung vom Dienstag noch 11,3 Prozent.

Konzernweit legten die Erlöse gegenüber dem Vorjahr um rund 7 Prozent auf 774 Millionen Euro zu. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um 16 Prozent auf 171 Millionen Euro. Unter dem Strich erhöhte sich der Nettogewinn aufgrund eines Einmaleffektes im Zusammenhang mit dem Axel-Springer-Hochhaus um fast 90 Prozent auf 75 Millionen Euro.

Das Nachrichtengeschäft, das national betrachtet im Wesentlichen die Bild- und Welt-Gruppe umfasst, macht noch immer den Löwenanteil am Konzernumsatz aus. Allerdings zeichnet sich hier seit einiger Zeit kaum noch Wachstum ab. Immerhin entwickele sich die US-Website "Business Insider" nach wie vor erfreulich.

Echte Impulse kommen weiter vom Kleinanzeigengeschäft, in dem Axel Springer Portale wie Stepstone und Immoweb betreibt und darauf Werbung schalten lässt. Zudem legten auch die Erlöse im Vermarktungssegment erneut zu

- wenngleich auch nicht mal halb so stark wie im Jahr 2017.

Konzernchef Mathias Döpfner hält dennoch an den Zielen für 2018 fest. Demnach sollen die Erlöse auch weiterhin organisch im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen. Für das bereinigte Ebitda erwartet er einen Anstieg im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Für das bereinigte Ergebnis je Aktie rechnet Springer mit einem Zuwachs im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich./kro/jsl/jha/

