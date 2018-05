Berlin (ots) - Am 24. Mai eröffnet rent24, ein führender europäischer Coworking und Coliving Anbieter, auf über 3.500 Quadratmetern einen Coliving Space in Berlin. Freelancer, Unternehmensgründer und Projektteams großer Unternehmen können sich zukünftig tage-, wochen- oder monatsweise einmieten. Jedes Zimmer ist einzigartig gestaltet und hochwertig ausgestattet. Außerdem stehen den Gästen ein eigener Fitnessraum, mehrere Küchen, ein Eventspace sowie Lounge- und Gemeinschaftsbereiche zur Verfügung.



"Wir sehen Coliving als die logische Ergänzung zu Coworking", sagt Robert Bukvic, Gründer und Geschäftsführer der rent24 GmbH. "Mittlerweile funktionieren viele Geschäftsmodelle komplett online. Da ist es egal, ob man in Chicago, Tel Aviv oder eben Berlin arbeitet. Wer räumlich unabhängig ist, kann neben der Arbeit die Welt entdecken, möchte sich aber dabei nicht unbedingt lange binden. Genau solchen digitalen Nomaden bieten wir ab sofort das perfekte Rundumpaket."



Das Angebot von rent24 in Berlin-Schöneberg im Coliving Bereich ist vielfältig - es stehen sowohl Einzel- als auch Mehrbettzimmer mit privaten oder geteilten Badezimmern zur Verfügung. Gäste erhalten zusätzlich Vergünstigungen für die Nutzung der rent24 Coworking Spaces, von denen es allein in Berlin drei - mit einer Gesamtfläche von über 10.000 Quadratmeter - gibt. Ein weiterer Coliving Standort in Chemnitz eröffnet in Kürze, weitere befinden sich in Planung.



Über rent24



rent24 bietet Freelancern, Startups und etablierten Unternehmen eine Rundum-Versorgung in den Bereichen Coworking und Coliving. Das Angebot reicht von flexiblen Arbeitsplätzen, Büros und Übernachtungsmöglichkeiten in hochwertig designten Coliving Spaces über verschiedene Gastronomiekonzepte bis zum eigenen Fitnessstudio. rent24 betreibt aktuell Standorte in Deutschland, Israel, den Niederlanden und den USA. Weitere Informationen unter www.rent24.com.



