Genf - Die Ergebnisse der REYL Gruppe zum 31. Dezember 2017 weisen mit einem starken Wachstum all ihrer Geschäftsbereiche einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum vorhergehenden Geschäftsjahr aus.

Die REYL Gruppe berichtet von verwalteten Vermögen in Höhe von 15,8 Milliarden CHF (+19,5%), davon 1,6 Milliarden CHF Netto-Neugelder, sowie von einem Betriebsertrag in Höhe von 130,2 Millionen CHF (+29,7%) und einem operativen Ergebnis vor Rückstellungen von 32,5 Millionen CHF (+75,1%). Der Nettogewinn der Gruppe liegt bei 24,1 Millionen CHF (+84,2%) und die Eigenkapitalquote Tier 1 bei 15,6%.

Die Ergebnisse der Bank REYL & Cie AG und ihrer Zweigniederlassungen in der Schweiz weisen ebenfalls einen starken Anstieg der verwalteten Vermögen auf 8,3 Milliarden CHF (+17,8%), eine Eigenkapitalquote Tier 1 von 17,2%, Betriebserträge in Höhe von 55,4 Millionen CHF (+0,8%) und ein operatives Ergebnis vor Rückstellungen von 4,8 Millionen CHF (+13,6%) aus. Die Tochtergesellschaften der REYL & Cie AG in der Schweiz und im Ausland haben ebenfalls ein erhebliches Wachstum ihrer verwalteten Vermögen und ihrer Ergebnisse verzeichnet, während die von der RAM Active Investments SA verwaltete Vermögensmasse auf 4,9 Milliarden CHF (+14,4%) und ihr Betriebsertrag auf 66,6 Millionen CHF (+71,2%) gestiegen sind.

Die ...

