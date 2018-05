Der gemeinsame Vertreter Media GmbH: Peine GmbH - ausstehendes Nominalvolumen offenbar grösser als am Markt bekannt! DGAP-News: Der gemeinsame Vertreter Media GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalrestrukturierung Der gemeinsame Vertreter Media GmbH: Peine GmbH - ausstehendes Nominalvolumen offenbar grösser als am Markt bekannt! 08.05.2018 / 10:32 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Die Peine GmbH hat das Ergänzungsverlangen der Harvstburg Capital Special Situations I GmbH & Co. KG (Harvstburg) im Rahmen der Abstimmung ohne Versammlung betreffend die EUR 15.000.000,00, 8,000% Schuldverschreibungen 2013/2018 (ISIN: DE000A1TNFX0 / WKN: A1TNFX) mit dem Hinweis auf die Höhe des ausstehenden Nominalvolumens von EUR 15 Mio. abgelehnt. Ausweislich des letzten verfügbaren Jahresabschlusses der Emittentin aus 2015 hatte die Emittentin zum Geschäftsjahresende Anleihen im Nennwert von EUR 3,806 Mio. ausstehend. Die Emittentin hat somit über EUR 10 Mio. privat nachplatziert, ohne den Kapitalmarkt darüber zu informieren! Harvstburg hat deshalb einen weiteren Gegenantrag gestellt, indem sie vorschlägt, einer Verlängerung der Laufzeit der Anleihe nur dann zuzustimmen, wenn die Emittentin ihre Informationspflichten gegenüber den Anleihegläubigern erfüllt und ein Sanierungskonzept vorliegt. Der Gegenantrag kann unter http://www.der-gemeinsame-vertreter.com/ abgerufen werden. Betroffene Anleihegläubiger sollten ihre Interessen bündeln, um ihre Rechte zu wahren und sie gemeinsam durchzusetzen. Es ist zu befürchten, dass die Emittentin Anleihen im Wesentlichen Umfang im gesellschafternahen Umfeld platziert hat, um eine Restrukturierung der Anleihe zu bewirken. Die gemeinsame Vertreter Media GmbH ist deshalb bereit, Anleihegläubiger die nicht selbst an der Abstimmung teilnehmen wollen, bei der Abstimmung ohne Versammlung zu vertreten. Ein entsprechendes Vollmachtsformular kann auf der Webseite der Der gemeinsame Vertreter Media GmbH unter http://www.der-gemeinsame-vertreter.com/ abgerufen werden. Anleihegläubiger die an der Abstimmung teilnehmen möchten, müssen beachten, dass eine Teilnahme nur bei vorheriger Anmeldung bis zum 8. Mai 2018, 24 Uhr möglich ist. Das Anmeldeformular für die Abstimmung kann auf der Webseite der Der gemeinsame Vertreter Media GmbH unter http://www.der-gemeinsame-vertreter.com/ ebenfalls abgerufen werden. Der gemeinsame Vertreter Media GmbH wurde gegründet, um unabhängig über Restrukturierungen und Refinanzierungen zu berichten und Missstande aufzuzeigen. "Der gemeinsame Vertreter" ist das erste Magazin mit den Themenschwerpunkten Restrukturierung, Refinanzierung und (Anleihe-) Gläubigerversammlungen. Das Magazin steht für die Vision von seriösen Restrukturierungen, bei denen die Interessen der Anleihegläubiger nicht zu kurz kommen. Christian Schiffmacher Chefredakteur / Geschäftsführer Der gemeinsame Vertreter Media GmbH Raiffeisenring 1 76831 Eschbach Tel: +49 (0) 6345/95946-51 Fax: +49 (0) 6345/95946-52 http://www.der-gemeinsame-vertreter.com/ Geschäftsführer: Christian Schiffmacher Handelsregister: Landau i.d. Pfalz HRB 31836 08.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 683487 08.05.2018

