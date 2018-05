Aktie im Fokus - Aixtron

Es ist doch immer wieder erstaunlich, wie viele Marktteilnehmer auf die 200-Tage-Linie schauen und ihre Kauf- bzw. Verkaufsentscheidungen von dem Kursverhalten an dieser gleitenden Durchschnittlinie abhängig machen. So geschehen zuletzt auch bei Aixtron. Nach einem Schlusskurs unter dem Durchschnitt am 30.04.18 bei 11,66 Euro konnte die Aktie in den Folgetagen stets darüber schließen.

Ganz stark war dann der gestrige Tag mit einem Plus von 5,3 Prozent auf 13,22 Euro. Damit sieht es so aus, als ob die 200-Tage-Linie (derzeit bei 12,38 Euro) dem Kurs die nötige Unterstützung verleiht. Damit könnte sich Aixtron in den nächsten Tagen weiter nach oben absetzen. Negative Signale kämen dagegen bei einem Rückfall unter die 200-Tages-Linie bzw. beim Unterschreiten des letzten Verlaufstiefs von 11,66 Euro.

