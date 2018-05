Die US-Bank JPMorgan hat Munich Re nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Angesichts des bereits berichteten Nettoergebnisses hätten die Resultate des Rückversicherers keine Überraschungen mehr enthalten, schrieb Analyst Michael Huttner am Dienstag in einer ersten Einschätzung. Die neue Prognose für die Schaden-Kosten-Quote mache ein Jahresnettoergebnis von 2,6 Milliarden Euro möglich, was über der Zielspanne des Unternehmens läge./gl/ck Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2018-05-08/10:36

ISIN: DE0008430026