Außenminister Heiko Maas (SPD) wird am Donnerstag zu seinem Antrittsbesuch nach Russland reisen. In Moskau werde er neben weiteren Terminen mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow zusammenkommen, teilte das Auswärtige Amt am Dienstag mit.

Dabei soll es unter anderem um die Lage in Syrien und in der Ost-Ukraine gehen. Auch das deutsch-russische Verhältnis soll beraten werden. Nach seinem Amtsantritt hatte sich Maas anders als seine Vorgänger Frank-Walter Steinmeier und Sigmar Gabriel für einen härteren Kurs gegenüber Russland ausgesprochen.