Wien - Seit Jahresanfang wurde an den Kapitalmärkten einiges geboten, so die Experten von "e-fundresearch.com".Nach Rekordständen habe eine allgemeine Risikoaversion, ausgelöst durch Inflationssorgen, Anfang Februar zu einem starken Kurssturz geführt. Es seien Erholungsphasen und weitere Verkäufe gefolgt. Wie sich Wandelanleihen in dieser Gemengelage geschlagen hätten und was die erhöhte Volatilität für die hybriden Produkte bedeute, erkläre Sven Hölzer, Portfoliomanager des UniInstitutional Global Convertibles (ISIN LU0315299569/ WKN A0MZC7), im Interview mit "e-fundresearch.com".

Den vollständigen Artikel lesen ...