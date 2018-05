Das Rechnungswesen ist ein administrativer Knotenpunkt in einem immer komplexer werdenden Umfeld, welches in vielen Branchen zudem gerade radikale Veränderungen in Kommunikation und Zusammenarbeit erfährt. Die Ansprüche an ein modernes, an eigene Strukturen angepasstes und effizientes Rechnungswesen sind enorm: Und genau dies ist das Spezialgebiet der US-Tech-Schmiede R1 RCM.

Den vollständigen Artikel lesen ...