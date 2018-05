Gute Nachrichten für die Siemens-Mitarbeiter in Görlitz. Nach Gesprächen zwischen Unternehmensführung, Gesamtbetriebsrat und IG Metall steht fest, dass der sächsische Standort nicht geschlossen wird.

Die umstrittenen Schließungspläne für den Siemens-Standort im sächsischen Görlitz sind endgültig vom Tisch. In der Nacht einigten sich Unternehmensführung, Gesamtbetriebsrat und IG Metall auf einen Zukunftspakt für die schwächelnde Kraftwerks- und für die Antriebssparte, wie Siemens am Dienstag in München mitteilte. Dieser bilde die Grundlage für die Verhandlungen über einen Interessenausgleich und Sozialplan, die nun beginnen und noch im laufenden Geschäftsjahr (30. September) abgeschlossen ...

