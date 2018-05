Siemens-Chef Kaeser knickt ein: Das Dampfturbinenwerk in Görlitz soll nun doch erhalten werden. Dennoch soll in der Sparte Personal abgebaut werden.

Das umkämpfte Siemens-Werk Görlitz ist gerettet: Siemens und die Arbeitnehmervertreter haben sich in der Nacht auf "Eckpunkte zur Restrukturierung". Die angekündigte Schließung von Industriedampfturbinen-Produktionsstätten in Ostdeutschland ist erst einmal vom Tisch.

Personalvorstand Janina Kugel betonte, dass der Konzern an seinen Einsparzielen festhalte: "Es wird nicht ohne Arbeitsplatzabbau gehen."

Siemens hatte angekündigt, weltweit 6900 Stellen vor allem in der Energiesparte zu streichen, die Hälfte davon in Deutschland. In den vergangenen Wochen liefen die Sondierungsgespräche mit den Arbeitnehmern.

Laut Insidern könnte der Stellenabbau nun insgesamt etwas milder ausfallen. Konzernchef Joe Kaeser war vor allem wegen der angekündigten Schließung der Werke in Görlitz und Leipzig kritisiert worden. Später versprach er aber, man werde die Menschen im strukturschwachen Görlitz nicht ...

