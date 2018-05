Der Internetportalbetreiber Scout24 ist mit einem Umsatz- und Ergebnisplus in das neue Jahr gestartet. Von Januar bis März kletterten die Erlöse im Vorjahresvergleich um mehr als 10 Prozent auf 123,4 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Das war mehr, als Analysten Scout24 zugetraut hatten.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um knapp 13 Prozent auf 63,7 Millionen Euro, blieb damit allerdings hinter den Erwartungen der Experten zurück. Unter dem Strich blieben 30,2 Millionen Euro an Gewinn hängen - rund ein Viertel mehr als noch ein Jahr zuvor.

Scout24 ist vor allem für seine Onlineportale Immobilienscout24 und Autoscout24 bekannt. Mit Ersterem nimmt das Unternehmen noch immer den Großteil des Geldes ein - nach Konzernangaben tummelten sich gegenüber der Konkurrenz die meisten Wohnungssuchenden auf Immobilienscout24. Allerdings ist das Wachstum hier mit 6 Prozent nicht ganz so hoch ausgefallen wie bei Autscout24. Dort legten die Umsätze um rund 16 Prozent zu. Im neu geschaffenen Segment "Consumer Service", das alle restlichen Dienstleistungen im Immobilien- und Autobereich sowie sonstige Werbeaktivitäten umfasst, ging es mit den Umsätzen um 12,6 Prozent nach oben.

Scout24-Finanzchef Christian Gisy sieht sein Unternehmen "auf gutem Weg, die Erwartungen für das Gesamtjahr zu erfüllen." Auf Konzernebene rechnet der Vorstand weiterhin mit einem Umsatzwachstum zwischen 9 und

11 Prozent. An der Börse gab die im SDax notierte Aktie leicht um 0,18 Prozent nach und kostete somit zuletzt 43,58 Euro./kro/tav/fba

ISIN DE0009653386 DE000A12DM80

