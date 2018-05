Der Saldo aller außenwirtschaftlichen Aktivitäten Österreichs (Leistungsbilanzsaldo) lag 2017 mit 7 Mrd. Euro im Plus. Das war das 15. Jahr in Folge mit einem Überschuss, teilte OeNB-Vizegouverneur Andreas Ittner am Dienstag mit. Im Vergleich zu 2016, als der Überschuss 7,5 Mrd. Euro betrug, gab es einen leichten Rückgang ...

