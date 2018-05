Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, notiert um 92,80 in der Nähe des 2018 Hoch. US-Dollar wartet auf Trump Rede Der Index kann einen weiteren Tag seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Der DXY steigt am Dienstag die 3. Sitzung in Folge und so findet der Handel in Reichweite des gestrigen 2018 Hoch, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...