Die Beschattungsaffäre um Volkswagen und den Zulieferer Prevent zeigt nur die Spitze des Eisbergs. Deutsche Unternehmen spähen regelmäßig heimische Konkurrenten aus - nicht immer mit legalen Mitteln.

Hannes Katzschmann deutet auf das USB-Kabel, das an seinem Rechner hängt. Es ist eine jener Verbindungen, die jeder schon zigfach in seinen Computer gesteckt hat, um sein Handy aufzuladen oder Daten auf eine Festplatte zu übertragen. Doch von dem USB-Kabel, das der 67-Jährige mit weißem Bart und blauem Sakko angeschlossen hat, gehe "eine reale Gefahr aus", sagt Katzschmann. Er schiebt die Abdeckung zur Seite, an der das Kabel an den Rechner angeschlossen wird, und zeigt auf eine Platine, kleiner als ein Ein-Cent-Stück. "Das ist eine Wanze mit einer Mikro-SIM-Karte", sagt der Abhörspezialist, "die können Sie direkt anrufen und hören dann, was im Raum gesprochen wird."

Das USB-Kabel made in China ist der neueste Schrei in der Bespitzelungstechnik - und eine zunehmende Gefahr für deutsche Unternehmen. Katzschmann, Chef der HKS Sicherheitsberatung im südhessischen Seeheim-Jugenheim, ist Meister darin, verborgene Funktionen in alltäglichen Gegenständen zu enttarnen. Für die größten deutschen Unternehmen, darunter mehrere Dax-Konzerne, durchforstet der Diplomingenieur der Nachrichtentechnik seit gut zehn Jahren die Vorstandsetagen nach unsichtbaren Mithörern. Der Brandmelder, die Computermaus, der Drucker am Gang, überall könnte eine Abhöranlage versteckt sein. Der Spezialist zieht eine Kreditkarte aus seinem Koffer. "Sogar in Scheckkarten dieses Formats haben wir bei einem deutschen Unternehmer schon Wanzen gefunden."

Belauschen, beschatten, observieren - der Stoff aus Agentenfilmen hat Einzug in die deutsche Wirtschaft gehalten. China und Russland stehen im Dauerverdacht, illegal Betriebsgeheimnisse in der Bundesrepublik abzugreifen. Doch in vielen Fällen, so die überraschende Erkenntnis von Katzschmann und seinen Kollegen, sitzt der Feind in der Heimat, nur ein paar Städte oder Bundesländer entfernt. Deutsche Unternehmen bedienen sich zunehmend der Methoden aus Geheimdienstkreisen - mal, um sich selbst vor Angriffen zu schützen, mal, um selbst auszuspionieren. Die Bespitzelungsindustrie boomt.

Spätestens seit der jüngsten Beschattungsaffäre des Autokonzerns Volkswagen um einen widerborstigen Zulieferer ist klar geworden, dass Spionage Teil der Konzernstrategie in deutschen Vorstandsetagen ist. Die Aktion wirft ein Schlaglicht auf die Auswüchse einer neuen Bespitzelungskultur. Der Wettbewerb wird härter, schneller, kompromissloser. Nie war es einfacher, mit billiger Überwachungstechnik und der Hilfe von Privatdetektiven gegen unerwünschte Konkurrenz, putschende Zulieferer und redselige Mitarbeitern vorzugehen - auch über die Grenzen des Erlaubten hinaus.

Volkswagen ist längst nur die Spitze des Eisbergs. Der Konzern hatte über Monate hinweg zahlreiche Führungskräfte des Zulieferers Prevent und seiner Tochterfirmen beschatten lassen, um mehr über die Strukturen und Netzwerke der Unternehmensgruppe zu erfahren. 2017 schlug der Pharmakonzern Stada Alarm, nachdem eine Wanze im Dienstwagen des damaligen Vorstandschefs Matthias Wiedenfels gefunden wurde. Der Energieversorger EWE ist gerade in einen Schadensersatzprozess verwickelt, weil ein Ex-Vorstand über einen Detektiv einen Abteilungsleiter mit einem Peilsender am Auto beschatten ließ. Der auch in Deutschland aktive Taxikonkurrent Uber soll einen ganzen Spähtrupp installiert haben, um an Geheimnisse der Konkurrenz zu gelangen.

Für Privatermittler in Deutschland ist die Wirtschaft längst ein wichtiger Kunde. Jeder dritte Auftrag der bundesweit rund 1000 Detekteien kommt laut Branchenverband von Unternehmen, meist sind es klassische Überwachungsaufgaben. So sollen die Detektive etwa auskundschaften, ob krankgemeldete Mitarbeiter nicht doch einfach nur blaumachen. Oft werden Detektive auch engagiert, um Missstände ...

