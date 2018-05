Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

München (pts016/08.05.2018/10:30) - Zur erfolgreichen Unternehmensgründung gehört mehr als nur eine gute Idee. Worauf es ankommt, erfahren angehende Gründer beim mittlerweile siebten Forum Entrepreneurship. Damit bietet die International School of Management (ISM) eine Plattform, um sich aus erster Hand über alle wichtigen Schritte auf dem Weg in die Selbständigkeit zu informieren. Die öffentliche Veranstaltung findet am 15. Mai 2018 ab 10 Uhr statt und kostet fünf Euro. Gründung parallel zum Studium, Unternehmenserfolg durch Unternehmerpersönlichkeit und Investor Readiness sind nur einige der Themen, um die es sich beim Forum Entrepreneurship drehen wird. In interaktiven Workshops und Vorträgen haben Besucher die Möglichkeit, sich mit Vertretern aus der Gründerszene auszutauschen und ihre Fragen rund um das Thema Selbständigkeit zu stellen. Mit dabei sind unter anderem Benjamin Kremer von der YFood Labs GmbH, Daniel Bretterklieber von MyChipsbox, Florian Bogenschütz von der Airgreets GmbH, Harald Wagner von BayStartUP und Dominik Guber von der Customized Drinks GmbH. Die öffentliche Veranstaltung beginnt um 10 Uhr in der Wayra Academy (Kaufingerstraße 15, 80331 München). Karten können im Studierendensekretariat der ISM München, Karlstraße 35, für fünf Euro erworben werden. Hintergrund: Die International School of Management (ISM) zählt zu den führenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In den einschlägigen Hochschulrankings rangiert die ISM regelmäßig an vorderster Stelle. Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln und Stuttgart. An der staatlich anerkannten, privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenen Studiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge der ISM zeichnen sich durch Internationalität und hohe Lehrqualität aus. Projekte in Kleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierte Auslandssemester und -module an einer der über 175 Partneruniversitäten der ISM. (Ende) Aussender: ISM International School of Management Ansprechpartner: Maxie Strate Tel.: +49 231-975139-31 E-Mail: presse@ism.de Website: www.ism.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180508016

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2018 04:30 ET (08:30 GMT)