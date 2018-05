Der Cannabis-Branche in Nordamerika steht ein großes Jahr bevor: Abgesehen von der Tatsache, dass 29 US-Bundesstaaten Marihuana bereits seit 1996 in gewisser Weise legalisiert haben, ist das nächste große Ding die erwartete Legalisierung von Cannabis in Kanada. Dies soll diesen Sommer geschehen. Die Bill C-45 (auch "Cannabis Act" genannt) würde es Erwachsenen über 18 Jahren erlauben, Marihuana legal in Kanada zu erwerben. Sollte der Senat am 7. Juni für die Maßnahme stimmen - was sehr wahrscheinlich ist - würde das Cannabis-Gesetz schnell seinen Weg durch das Gesetzgebungsverfahren finden und kurz darauf in Kraft treten. Man kann davon ausgehen, dass Erwachsene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...