-------------------------------------------------------------- Mehr Information http://ots.de/SYmNnr --------------------------------------------------------------



Hamburg/Gütersloh (ots) -



- Querverweis: Die Ergebnisse des Studienführers Rheinland-Pfalz liegen in der digitalen Pressemappe zum Download vor und sind unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



Heute erscheint der neue ZEIT Studienführer 2018/19 mit dem aktuellen Hochschulranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE). Auch in Rheinland-Pfalz wurden Hochschulen in folgenden Fächern neu bewertet: Biologie / Biowissenschaft, Chemie, Geografie, Geowissenschaften, Informatik, Mathematik, Medizin, Pflegewissenschaft, Pharmazie, Physik, Politikwissenschaft / Sozialwissenschaften, Sport / Sportwissenschaft, Sport Lehramt und Zahnmedizin.



Der ZEIT Studienführer 2018/19



Der ZEIT Studienführer mit dem aktuellen CHE Hochschulranking wird vom ZEIT Verlag herausgegeben. Das Magazin beantwortet die wichtigsten Fragen rund um den Einstieg ins Studium, hilft bei der Entscheidung für das passende Studienfach, den richtigen Standort und gibt Tipps zu Studienbewerbung und -finanzierung. Das Extraheft "Wege in den Beruf" beschäftigt sich mit Berufsperspektiven, Werdegängen und bietet Tipps und Ideen, nach welchen Kriterien man den richtigen Beruf wählt. Der ZEIT Studienführer 2018/19 ist ab heute für 8,95 Euro überall im Handel oder unter www.zeit.de/studienfuehrer erhältlich.



Das CHE Hochschulranking



Mit dem Hochschulranking bietet das CHE seit 20 Jahren für über 30 Fächer Studieninteressierten Informationen und Transparenz, um das passende Angebot zu finden. Es ist das umfassendste und detaillierteste Ranking im deutschsprachigen Raum, bei welchem mehr als 300 Universitäten und Fachhochschulen untersucht und über 150.000 Studierende befragt werden. Neben Fakten zu Studium, Lehre und Forschung umfasst das Ranking Urteile von Studierenden über die Studienbedingungen an ihrer Hochschule. Jedes Fach wird im Dreijahresrhythmus neu bewertet. Das Ranking ist ab sofort auch auf ZEIT CAMPUS ONLINE unter www.zeit.de/che-ranking abrufbar.



Bingen



Die Technische Hochschule Bingen kann im Fach Informatik in der Kategorie "Kontakt zur Berufspraxis" überzeugen und die Spitzengruppe erreichen.



Kaiserslautern



In der Kategorie "Unterstützung am Studienanfang" kann die TU Kaiserslautern sehr gute Ergebnisse in den Fächern Biologie / Biowissenschaften, Informatik und Mathematik erreichen und sich in der Spitzengruppe positionieren. Studierende der Biologie / Biowissenschaften sind zudem sehr zufrieden mit der Vermittlung der Fachkompetenzen. Die Fächer Chemie und Mathematik können in der Kategorie "Abschlüsse in angemessener Zeit" überzeugen und die Spitzengruppe erreichen. Chemie-Studierende schätzen die Studienorganisation und die Vermittlung der Fachkompetenzen. Mit der allgemeinen Studiensituation sind besonders Studierende der Informatik und der Mathematik zufrieden. Letztere schätzen außerdem die Betreuung durch Lehrende. Das Fach Mathematik erreicht auch in der Kategorie "Forschungsgelder pro Wissenschaftler" die Spitzengruppe, ebenso wie das Fach Sport / Sportwissenschaft in der Kategorie "Wissenschaftliche Veröffentlichungen".



Koblenz



In der Kategorie "Unterstützung am Studienanfang" erreicht das Fach Informatik der Universität Koblenz-Landau am Standort Koblenz sehr gute Ergebnisse und kann sich in der Spitzengruppe positionieren.



Landau



Die Universität Koblenz-Landau am Standort Landau kann in den Fächern Chemie und Politikwissenschaft / Sozialwissenschaften gute Ergebnisse in der Kategorie "Abschlüsse in angemessener Zeit" erzielen.



Mainz



Die Katholische Hochschule Mainz kann im Fach Pflegewissenschaft in der Kategorie "Kontakt zur Berufspraxis" überzeugen und die Spitzengruppe erreichen.



Das Fach Chemie der Universität Mainz sichert sich in der Kategorie "Vermittlung der Fachkompetenzen" einen Platz in der Spitzengruppe. In der Kategorie "Kontakt zur Berufspraxis" kann das Fach Geografie sehr gute Ergebnisse erzielen und sich einen Platz in der Spitzengruppe sichern. Studierende der Physik sind sehr zufrieden mit der Unterstützung im Studium. Die Fächer Informatik, Mathematik, Medizin, Sport / Sportwissenschaft sowie Lehramt Sport und Zahnmedizin gelangen in der Kategorie "Unterstützung am Studienanfang" in die Spitzengruppe. Im Fach Pharmazie wird die Spitzengruppe in der Kategorie "Wissenschaftliche Veröffentlichungen" erreicht. Studierende der Zahnmedizin sind sehr zufrieden mit der Studienorganisation.



Trier



Die Universität Trier kann in den Fächern Informatik, Mathematik und Politikwissenschaft / Sozialwissenschaften gute Ergebnisse in der Kategorie "Abschlüsse in angemessener Zeit" erzielen. In der Kategorie "Forschungsgelder pro Wissenschaftler" kann das Fach Mathematik und in der Kategorie "Internationale Ausrichtung" das Fach Politikwissenschaft / Sozialwissenschaften gute Ergebnisse erreichen. Studierende der Politikwissenschaft / Sozialwissenschaften sind außerdem zufrieden mit der allgemeinen Studiensituation.



OTS: DIE ZEIT newsroom: http://www.presseportal.de/nr/9377 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_9377.rss2



Pressekontakt DIE ZEIT:



Lena Pröve Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen Tel.: 040 / 32 80-2176 Fax: 040 / 32 80-558 E-Mail: lena.proeve@zeit.de



Pressekontakt CHE: Petra Giebisch CHE Hochschulranking Tel: 05241 / 97 61-38 Fax: 05241 / 97 61-40 E-Mail: petra.giebisch@che.de