Die US-Bank JPMorgan hat Evonik nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern habe mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen moderat übertroffen, was die diesbezüglichen Erwartungen für das Jahr entsprechend steigen lassen dürfte, schrieb Analyst Chetan Udeshi am Dienstag in einer ersten Einschätzung./gl/zb Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2018-05-08/11:09

ISIN: DE000EVNK013