Unternehmen setzen zunehmend Detektive auf Konkurrenten, Verhandlungspartner oder Mitarbeiter an. Das ist in Grenzen legal - doch bei der Auswahl der Detektei und Aufbau der Mission gibt es Einiges zu beachten.

Themen, wie Ermittlungen und Zusammenarbeit mit Detektiven, haben in den letzten Jahren wiederholt negative Schlagzeilen gemacht. So sind einige bekannte und weniger bekannte Unternehmen aus der deutschen Wirtschaft unerwünscht zu negativer Publizität durch den Einsatz von Detektiven und deren (mögliches) Fehlverhalten gekommen. Dabei dienen Ermittlungen doch nur einem: Unternehmen bei der Wahrung externer und interner Integritätsbemühungen zu unterstützen. Um die Grundlagen für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ermittlern zu schaffen, ist es notwendig, von vorne herein sechs "goldene" Regeln zu beachten:

1. Der Anlass

Zwei Dinge braucht es für die richtige Beauftragung von Anfang an:

Die rechtliche GrundlageIn Frage kommen hierfür u.a. das berechtigte Interesse (§ 193 StGB (Strafgesetzbuch)), das Wettbewerbsverbot (§ 60 HGB (Handelsgesetzbuch), das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) und/oder Gesamtschuldner (§ 421 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)).

Die DokumentationWichtiger denn je ist von Anfang an nicht nur die rechtliche Grundlage, sondern auch deren saubere Dokumentation des Anlasses von Anfang an. Bei reaktiven Ermittlungen sollten Ermittler nur dann zum Einsatz kommen, wenn klar ist, dass dies letzte Mittel, wenn nicht sogar das einzige Mittel ist, um einen Vorgang aufzuklären. Ist dies nicht der Fall, kann ein Richter, respektive ein Gericht, den Einsatz von Ermittlern und deren Ergebnisse als nicht "angemessen" beurteilen und die Ergebnisse verwerfen.

2. Die Auswahl des Dienstleisters

Es mangelt am deutschen Markt nicht an Angeboten von Wirtschaftsdetektiven. Es gibt in Deutschland im Gegensatz zu Ländern wie den USA keine staatliche Reglementierung, somit bleibt das Hauptproblem die unterschiedliche Qualität der Anbieter. Und die zwei großen Detektivverbände sind nur begrenzt dafür geeignet, sich selbst zu kontrollieren. Auch hier gilt die alte Weisheit, dass ein Rabe dem anderen ungern ein Auge aushackt. Es ist zuerst Aufgabe der Ermittler, sich das Vertrauen des Kunden zu erarbeiten.

Die persönliche IntegritätJeder Ermittler ist ein potentieller Zeuge vor Gericht. Je integrer, desto besser. Je mehr Schwachstellen, desto negativer. Unabhängig von der Qualität des Auftretens ist man als Mandant gut beraten, sich einen Auszug aus dem Strafregister und/oder aus dem Schufa-Register sich vorlegen ...

