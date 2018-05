Der Energieversorger E.ON lädt seine Aktionäre am 9. Mai 2018 zur Hauptversammlung nach Essen ein. Die Dividende pro Aktie soll um 43 Prozent erhöht werden. Hier erfahren Sie alle wichtigen Eckdaten zur Hauptversammlung.

Wann ist die Eon-Hauptversammlung 2018?

Am 9. Mai 2018 findet die Eon-Hauptversammlung statt. Die Eon-HV beginnt um 10 Uhr

Wo findet die Eon-Hauptversammlung 2018 statt?

Die Eon-Hauptversammlung findet in der Grugahalle am Messeplatz 2 in Essen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...