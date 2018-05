Hamburg (ots) - Ab sofort ist der ZEIT Studienführer 2018/19 mit dem aktuellen CHE Hochschulranking im Handel. In diesem bewerten Studierende ihre Studienbedingungen und beantwortet das Magazin auf 300 Seiten die wichtigsten Fragen rund um den Einstieg in das Studium, hilft bei der Entscheidung für das richtige Fach und den passenden Studienort und gibt Tipps zu Studienbewerbung und -finanzierung. Jedes Fach wird im Dreijahresrhythmus neu bewertet. In diesem Jahr aktualisiert wurden die Fächer: Biologie / Biowissenschaften, Chemie, Geografie, Geowissenschaften, Informatik, Mathematik, Medizin, Pflegewissenschaft, Pharmazie, Physik, Politikwissenschaft / Sozialwissenschaften, Sport / Sportwissenschaft, Lehramt Sport und Zahnmedizin.



Martin Spiewak, Chefredakteur des ZEIT Studienführers: "Abiturienten haben heutzutage so viele Möglichkeiten wie niemals zuvor. Das kann schnell verunsichern und die Angst wecken, sich falsch zu entscheiden. Mit unserem Studienführer wollen wir ihnen die Angst nehmen und eine Entscheidungshilfe an die Hand geben. Neben dem Ranking bietet der Studienführer eine Vielzahl von Hintergrundinformationen, Erfahrungsberichten und Tipps. Durch diese Bandbreite hilft er jedem, der an einem Studium interessiert ist, eine bewusste Entscheidung zu treffen."



Frank Ziegele, Geschäftsführer des CHE Centrum für Hochschulentwicklung: "Das CHE Hochschulranking liefert seit 20 Jahren detaillierte und verlässliche Informationen über die Bedingungen im Studium und hat sich als wichtige Orientierungshilfe für Studieninteressierte etabliert. Im CHE Hochschulranking können die Hochschulen entsprechend der persönlichen Vorlieben verglichen werden - z. B. gute Betreuung, internationale Ausrichtung oder besondere Praxisorientierung."



Fakten zu über 300 Universitäten und Fachhochschulen, mehr als 2.700 Fachbereichen, über 10.000 Studiengängen und die Bewertungen ihrer Studierenden finden sich für über 30 Fächer: Das CHE Hochschulranking bietet die umfassendste und fundierteste Informationsquelle für Studieninteressierte aus dem deutschsprachigen Raum.



Das vollständige CHE Hochschulranking ist ab sofort auch auf ZEIT CAMPUS ONLINE unter www.zeit.de/che-ranking abrufbar. Die Nutzer können mit zahlreichen interaktiven Suchmöglichkeiten das Ranking nach ihren individuellen Studienbedürfnissen nutzen, um die passende Hochschule zu finden. ZEIT CAMPUS ONLINE bietet Studierenden unter www.zeit.de/campus eine zentrale Anlaufstelle für alle Lebens- und Orientierungsfragen zu Studium und Beruf.



Der ZEIT Studienführer ist für 8,95 Euro im Handel oder unter www.zeit.de/studienfuehrer erhältlich.



Diese Pressemitteilung finden Sie auch unter www.zeit.de/presse.



OTS: DIE ZEIT newsroom: http://www.presseportal.de/nr/9377 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_9377.rss2



Pressekontakt DIE ZEIT: Lena Pröve Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen Tel.: 040 / 32 80-2176 Fax: 040 / 32 80-558 E-Mail: lena.proeve@zeit.de



Pressekontakt CHE: Petra Giebisch CHE Hochschulranking Tel: 05241 / 97 61-38 Fax: 05241 / 97 61-40 E-Mail: petra.giebisch@che.de