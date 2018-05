Sie können nicht jeden Anleger einzeln fragen, was er über eine Aktie denkt. Sie haben in der Regel gar nicht die Zeit all die vielen Gespräche zu führen und zu den meisten Anlegern auch gar nicht den Zugang, weil Sie diese gar nicht kennen. Und doch gibt es eine Möglichkeit relativ leicht und vor allem ausgesprochen zeitnah in Erfahrung zu bringen, was der Markt über dieses oder jenes Unternehmen denkt: Sie schauen auf seinen aktuellen Kurs.

Der Kurs ist die Summe aller Meinungen. Er ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...