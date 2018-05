Die Commerzbank hat die Einstufung für Munich Re nach endgültigen Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Schaden-Kosten-Quote im Rückversicherungsgeschäft sei exzellent ausgefallen und habe seine Erwartung klar übertroffen, schrieb Analyst Michael Haid in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ausschlaggebend dafür sei die geringe Anzahl an Großschäden gewesen./la/zb Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0008430026