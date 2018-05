Hamburg (ots) -



Nach ihrem Proben-Unfall im April bekam Sängerin Vanessa Mai die beste Hilfe von ihrer Schwiegermutter, Schlagerkönigin Andrea Berg. "Wer 24 Stunden am Tag für mich da war, das war Andrea", sagt Vanessa Mai im GALA-Interview (Heft 20/2018, EVT 09.05.2018). "Sie ist ja gelernte Krankenschwester und hat dadurch den Background. Und natürlich kennt sie sich mit Bühnenunfällen aus." Vor zwei Jahren erlitt Andrea Berg bei ihrer Pyro-Bühnenshow schwere Verbrennungen.



Auch mental sei Andrea Berg in der schweren Zeit eine "riesige Stütze" gewesen, so Vanessa Mai weiter. "Ich habe mich leer und nutzlos gefühlt - gegenüber meinem Team, gegenüber meinen Fans. Ich wusste ja nicht, ob ich mit 26 vielleicht gar nicht mehr richtig laufen kann. Doch Andrea hat zu mir gesagt: ,Die Leute werden dich trotzdem lieben. Geh da raus!'."



