München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



"Promis auf Hartz IV" mit 9,0 % MA (14-49 Jahre) und 15,7 % MA (14-29 Jahre)



- Guter Vorabend mit den Soaps "Köln 50667" und "Berlin - Tag und Nacht" - RTL II-Tagesmarktanteil von 6,9 %



Starker Auftakt für die neue RTL II-Doku-Soap "Promis auf Hartz IV": Das Format begeisterte in der Prime Time mit 9,0 % Marktanteil (14-49) und 1,33 Mio. Zuschauer gesamt. In der jungen Zielgruppe erzielte "Promis auf Hartz IV" sehr gute 15,7 % Marktanteil. Besonders erfolgreich war die Sendung in der Zielgruppe der jungen Männer (14-29 Jahre), in der RTL II von 20:15 Uhr bis 22:15 Uhr mit 18,8 % MA Marktführer war. In der Doku-Soap verzichten Fürst Heinz und Fürstin Andrea von Sayn-Wittgenstein vier Wochen lang auf ihr Leben im Luxus. Die beiden ziehen in eine kleine Wohnung in Köln, müssen mit dem Hartz IV-Regelsatz auskommen und sich dadurch verschiedenen Herausforderungen stellen. Im Anschluss überzeugte "Lecker Schmecker Wollny - Silvias beste Schnäppchenrezepte" mit 7,9 % MA (14-49) und 12,3 % MA (14-29).



Gewohnt erfolgreich liefen davor "Köln 50667" und "Berlin - Tag und Nacht" mit 10,8 % und 10,2 % (14-49) und 19,1 % und 17,1 % Marktanteil (14-29).



Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 6,9 % (14-49 Jahre).



Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, BRD Gesamt 07.05.2018, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.



OTS: RTL II newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6605 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6605.rss2



Pressekontakt: RTL II Programmkommunikation Stefanie Reichardt 089 - 64185 6512 stefanie.reichardt@rtl2.de



RTL II Bildredaktion bildredaktion@rtl2.de



Mehr Informationen unter www.rtl2-presse.de