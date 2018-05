(neu: Analysten-Stimmen, Aktienkus)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein enttäuschendes erstes Quartal der Deutschen Post hat am Dienstag den Anlegern des Logistikkonzerns einen gehörigen Schrecken eingejagt. Die Papiere sackten am Vormittag um 6 Prozent auf 34,88 Euro ab und büßten so mit einem Schlag ihre Gewinne des vergangenen Monats wieder ein. Im Tief näherten sie sich bei 34,37 Euro sogar bis auf 17 Cent ihrem niedrigsten Stand seit September 2017. Mit den Kursverlusten trugen sie maßgeblich dazu bei, dass der Dax einen Teil seiner Vortagsgewinne wieder verlor.

"Die Quartalsergebnisse der Post enttäuschen durch die Bank", sagte ein Börsianer. Gestiegene Betriebskosten in Deutschland haben zu Jahresbeginn die Gewinnentwicklung stärker gebremst als von Analysten erwartet. Negativ beeinflusst wurden die Zahlen auch von Sondereffekten wegen eines neuen Bilanzierungsstandards und ungünstigen Währungsentwicklungen.

Wie Analyst Matija Gergolet von Goldman Sachs betonte, hätte das operative Ergebnis (Ebit) bereinigt um den Sondereffekt einer Neubewertung von Pensionsverpflichtungen noch deutlicher unter den Erwartungen gelegen. Ein starkes Abschneiden im Expressgeschäft und eine fortschreitende Wende in der Frachtsparte hätten nicht ausgereicht, um die Enttäuschung im Brief- und Paketgeschäft PeP wegen hoher Personalkosten aufzuwiegen.

Vorstandschef Frank Appel sieht den Logistikkonzern nach dem ersten Quartal zwar weiter auf Kurs, den operativen Gewinn (Ebit) in laufenden Jahr auf 4,15 Milliarden Euro zu steigern. Die Commerzbank hält die Ziele nun aber für gefährdet - unter anderem deshalb, weil Analyst Adrian Pehl den Kostenanstieg nicht für eine einmalige Sache hält. Auch Sonderkosten wegen Problemen bei der Belieferung der Fastfood-Kette KFC führte er als Grund dafür auf. Pehl gab daraufhin seine bisherige Kaufempfehlung auf.

Für die Aktie ist der Kursrutsch am Dienstag ein weiterer Rückschlag, nachdem ihr Kurs kurz vor Weihnachten noch auf ein Rekordhoch bei 41,36 Euro gestiegen war. Im bisherigen Jahresverlauf haben die Papiere fast 13 Prozent verloren, womit sie im Dax zu den vier schwächsten Werten zählen. Der Leitindex liegt seither nur denkbar knapp mit 0,3 Prozent im Minus./tih/stw/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005552004

AXC0198 2018-05-08/11:24