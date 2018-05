Die Aufwärtsbewegung des Dollar wird weiter ausgebaut und so fällt der EUR/USD zum neuen Jahrestief in die Nähe der 1,1880. EUR/USD schwächer, wartet auf Trump Der Verkaufsdruck gegenüber der Gemeinschaftswährung ist am Dienstag ungebrochen, nach dem der US-Dollar-Index eine wichtige Barriere überwinden konnte. Der Dollarindex konnte den wichtigen ...

