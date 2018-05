Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Accumulate" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Der Rückversicherer habe stark abgeschnitten und von der geringen Anzahl an Großschäden profitiert, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Darüber hinaus seien die Aktien attraktiv bewertet und böten eine nachhaltige Dividendenrendite./la/zb Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2018-05-08/11:27

ISIN: DE0008430026